Anche il New York Times celebra Thohir: "Un bene per il calcio italiano" 

13:41 - Anche il New York Times, edizione on line, celebra l’arrivo di Erick Thohir. L’avventura del nuovo presidente dell'Inter merita spazio all'interno dell'edizione del lunedì, che parla di "nuovo capitolo della storia dell’Inter" che andrà a iniziare domenica contro il Bologna; ripercorre le tappe della trattativa che ha portato il club nerazzurro dalle mani di Massimo Moratti a quelle del gruppo indonesiano.

Il NYT sostiene che l'arrivo del 43enne già proprietario dei DC United potrebbe portare una rivoluzione anche sul piano dell'immagine del campionato di Serie A italiano: "Era il momento per l'arrivo di forze fresche, per investimenti anche oltre le possibilità dell'ex proprietario Moratti. E se questo vuol dire che la Serie A comincerà a seguire l'onda lunga della Premier League, specialista nelle vendite milionarie dei diritti TV e nell'apertura ad imprenditori da tutte le parti del mondo, ben venga. Anche perché in Italia sono molto indietro sotto entrambi i punti di vista".