Ancelotti: "Il Real sta giocando male, ma con la Juve miglioreremo" 

22:12 - Carlo Ancelotti 'apre e chiude' la crisi del Real Madrid. Il tecnico italiano spiega al Corriere della Sera: "Sì, abbiamo giocato brutte partite e le nostre difficoltà sono state amplificate dal fatto che il Barcellona e l'Atletico hanno sempre vinto. Ma con la Juve state sicuri che miglioreremo, e molto...". Bale? "Non ha nulla. Semplicemente non ha fatto la preparazione. Ora, sfruttando la sosta, si è rimesso in forma e tornerà a giocare".

Ancelotti difende l'acquisto del gallese: "Scandaloso? In linea teorica può sembrare, ma questo è il mercato. E poi il Real ha incassato un sacco di soldi dalle cessioni di Higuain, Ozil e Callejon".

Alle porte c'è la sfida con la Juve in Champions: "Non so se la squadra di Conte sia calata di intensità oppure no. So soltanto che nel campionato italiano è aumentata la concorrenza. Mi sembrano una squadra solida, con un gioco ben definito".

Elogi a Pirlo: "Credo che al Milan si siano pentiti. E' sempre una garanzia e lo sarà per molto ancora. Lo volevo con me al Chelsea ma non è stato possibile. Che si prepari, Andrea: lo farò marcare da due mastini".