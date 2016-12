Amichevole: finisce 2-2 tra Olanda e Giappone

18:17 - Finisce 2-2 l'amichevole tra Olanda e Giappone, già qualificate ai Mondiali di Brasile 2014, che si è giocata a Genk, in Belgio. La formazione oranje allenata da Louis Van Gaal è passata in vantaggio al 12' con Van der Vaart: il centrocampista dell'Amburgo ha sfruttato un goffo disimpegno della difesa nipponica per presentarsi davanti a Nishikawa e scavalcarlo con un tocco sotto. Al 39' l'Olanda ha raddoppiato con una perla di Robben: la stella del Bayern Monaco ha ricevuto a destra, poi si è accentrato saltando due difensori e col suo sinistro fatato ha disegnato una traiettoria che ha spedito la sfera sotto l'incrocio dei pali.

Prima dell'intervallo i ragazzi di Alberto Zaccheroni hanno trovato la rete del 2-1 con Osako e nella ripresa sono tornati in campo agguerriti alla caccia del pari. Trascinatore assoluto è stato il futuro milanista Keisuke Honda: prima ha smarcato Kagawa davanti al portiere con un filtrante delizioso ma il trequartista del Manchester United ha calciato tra le braccia di Cillessen; poco dopo ha colpito un clamoroso incrocio con una conclusione a scendere col sinistro. Al 60' Honda ha trovato il gol del definitivo 2-2 al termine di una bella azione corale conclusa dalla sponda di Okazaki per il sinistro di prima intenzione a fil di palo dell'attuale giocatore del Cska Mosca che non ha dato scampo a Cillessen.