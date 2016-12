Allegri: "Via dal Milan? Decideremo a maggio, con Berlusconi rapporto ottimo"

Contro il Parma, Allegri vuole il secondo successo di fila per provare a risalire la classifica: "In trasferta non abbiamo mai vinto - spiega il tecnico -. Dobbiamo dare una scossa e rimanere attaccati alle prime sei. Scudetto? Pensarci ora è da folli". Sul suo futuro: "A fine stagione valuteremo, se saremo d'accordo su tutto andremo avanti. Altrimenti il Milan avrà un altro allenatore e io un'altra società. Con Berlusconi il rapporto è ottimo".