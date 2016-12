Allegri: "Sono a rischio, lo so. Ma questo Milan risalirà"

16:24 - Allegri non ha paura di essere esonerato: "Io sono il responsbaile di quello che fa la squadra. Ma so che il presidente e la società sono molto vicini a me ". E' il modo per il tecnico del Milan per spazzare le troppe nubi di queste ore. "E' un momento difficile, ma risaliremo. Balotelli deve pensare a giocare e non badi troppo a quello che dicono di lui. La partita con la Lazio è difficile: ma siamo attrezzati per vincere".

La sfida con la Lazio: "Ci attende una partita difficile. La Lazio viene da una bella vittoria ed è abile nelle ripartenze, Occorre avere la giusta concentrazione per tutti i novanta minuti, sappiamo come averla. A Parma abbiamo preso due gol nel finale del primo e del secondo tempo. Dobbiamo migliorare in questo senso e bisogna cominciare bene".

La formazione: "In porta ci sarà ancora Gabriel. De Sciglio ritorna, vedremo la rifinitura, ma giocherà titolare. Al centro della difesa ci sarà Zaccardo. Ho fiducia in questa squadra: è pronta, reattiva".

I problemi del Milan e il ruolo dell'allenatore: "Il responsabile sono io. Le scelte le fa l'allenatore, i risultati sono il metro di giudizio per un tecnico e le cifre dicono che abbiamo fatto 11 punti in 9 partite. Dobbiamo migliorare in tutti i sensi e, ripeto, le responsabilità sono mie".

Il momento-no: "Ora la Lazio, poi la Fiorentina. Sono due gare difficili, per noi è importante fare risultato. Eliminiamo gli errori che ci stanno penalizzando, questo è l'obbligo che abbiamo. Occorre trovare un equilibrio di squadra che in questo momento ci sfugge. E c'è tanto lavoro da fare".

Balotelli, quali sono i suoi problemi? "Balotelli lo valuto per quello che fa sul campo. A Parma non stava giocando bene e l'ho tolto. Con la Lazio giocherà, farà bene, va lasciato un po' in pace. E deve essere valutato per quello che fa in campo. Se è disturbato? Credo che lui debba andare oltre tutto quello che dicono e scrivono su di lui. Se lo perdo a gennaio? Ma no, non scherziamo. Tutti i calciatori possono avere momenti difficili: se lo fa Balotelli tutto diventa enorme".

Il modulo: "Quattro dietro e tre in mezzo. Per il momento non penso di poter cambiare".

Qual è il momento di Allegri? "Bello. Allenare il Milan è una cosa fantastica. E quando le cose non vanno bene, è normale che l'allenatore sia al centro dell'attenzione. I problemi non li avevamo risolti contro il Barcellona, perché il Barcellona attacca e noi siamo stati bravi a difendere e ripartire. Col Parma il Barcellona eravamo noi ad attaccare e abbiamo perso la partita. Poi è anche una questione di episodi: il gol preso da 35 metri è una anomalia e la barriera in quell'episodio ha sbagliato. Si è ben visto".

Perché il Milan comincia le partite a handicap? "Non è proprio così. L'approccio alle partite in questo momento è sfortunato: due errori e prendiamo gol. Subito. A Parma due errori nel primo tempo e due gol. E' un momento che va così, e dobbiamo eliminarli".

Ha parlato con Berlusconi? "L'ho sentito domenica prima della partita. Lo sentirò oggi. Dico sempre la stessa cosa: ho un buon rapporto con lui, io sono l'allenatore, lavoriamo, ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, ma risaliremo. Presidente e società sono vicini alla squadra. Come sempre".

Si sente a rischio? "Come tutti gli allenatori: è il nostro ruolo. E' giusto che un allenatore sia meso in discussione quando le cose non vanno bene"

Gli errori arbitrali: "Ci sono stati, e li abbiamo visti tutti. La società ha una sua linea e tutti la dobbiamo seguire. Galliani ha parlato in modo molto chiaro, noi siamo sempre corretti verso i direttori di gare e in queste prime nove gare siamo stati sfortunati".