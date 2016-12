Allegri: "Ho un Milan da 6, non possiamo valere 8"

17:41 - "Il valore di una squadra è lo stesso a inizio stagione e durante. Se una squadra è da 6 non si può pensare che valga 8. Bisogna dare un valore alla squadra e, in base a quello crearsi, delle aspettative". E' questo il pensiero di Allegri alla vigilia di Milan-Roma: "Loro sono costruite per vincere lo scudetto, noi no". Il tecnico rossonero la scorsa estate era vicino ai giallorossi: "Zero rimpianti, voglio finire bene il mio lavoro qui".

Allegri sul valore di Milan e Roma: "Il valore di una squadra è lo stesso a inizio stagione e durante. Se una squadra è da 6 non si può pensare che valga 8. Bisogna dare un valore alla squadra e in base a quello crearsi delle aspettative. La Roma è costruita per vincere il campionato, il Milan per confermare quello che ha fatto l'anno scorso e provare a migliorare. Quest'anno per tanti motivi, soprattutto gli infortuni, abbiamo perso strada in campionato. Ma il Milan ha un valore importante che non ha confermato in campionato. La Roma non ha mai perso e speriamo che lo faccia domani. Devo fare i complimenti a Sabatini e al mio amico Massara: hanno costruito una squadra forte tecnicamente e fisicamente. Hanno scelto un ottimo allenatore, sveglio e molto furbo, capire subito il calcio italiano non è da tutti".

Emanuelson è in grande spolvero: "Da terzino Urby ha fatto buone partite, ci offre molto davanti, ha imparato a fare meglio in fase difensiva, in questo momento è il titolare". A gennaio ci sarà qualche cessione? "Di mercato ne parlerò con la Società. Qualche giocatore dovrà partire perché siamo in 30. Ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare".

Potrebbe esserci uno scambio Prandelli-Allegri? "Scambi non ce ne possono essere perché io sono in scadenza a giugno. Non so cosa farà Prandelli".

Un commento sull'arrivo di Honda? "E’ un giocatore di grande personalità, di buona tecnica. Un giocatore specifico per giocare nell'albero di Natale".

I rossoneri prima di Natale dovranno affrontare i giallorossi e l'Inter: "Non sarebbe male passare il Natale con due buoni risultati. E’ un obiettivo da metterci in testa. In campionato siamo indietro. Abbiamo 18 punti, ora ci sono partite difficili e serve dare continuità ai risultati. Purtroppo abbiamo ancora dei giocatori fuori, El Shaarawy ha nuovamente l'infiammazione al piede, Abate ha ancora fastidio alla caviglia. Sarebbe importante avere tutti e fortunatamente abbiamo comunque dei rientri".

Il Milan giocherà con il tridente contro la Roma, ma Allegri ha diverse soluzioni: "Dovrò valutare chi sarà il terzo giocatore del trio di attacco. Può essere Montolivo o Saponara trequartista, oppure Niang o Matri".

In settimana Lippi lo ha elogiato: "Mi fanno piacere le sue parole, magari gli pagherò una cena quando rientrerà in Italia. Sono sempre stato convinto delle mie qualità. Non ha mai dubitato di quello che sono capace di fare anche se un allenatore dipende dai risultati, ma al Milan in tre anni qualcosa di buono si è fatto".

L'estate scorsa poteva lasciare il Milan per la Roma, rimpianti? "C’erano anche altre squadre che mi avevano avvicinato, ma non ho nessun rimpianto. Sono molto contento di essere al Milan e di finire al meglio qui il lavoro".

Milan-Roma vuol dire anche Balotelli contro Totti: "Sono due grandissimi giocatori. Io avrei preferito che Totti non ci fosse stato perché è un catalizzatore del gioco, alza la qualità della squadra. Balotelli sta crescendo ha enormi potenzialità. Mercoledì ha fatto un grande lavoro difensivo e sono contento".

Importante il recupero di Bonera: "Non mi ha sorpreso. E’ un giocatore molto intelligente tatticamente, purtroppo aveva avuto diversi infortuni".

Saponara potrebbe partire titolare? "Dovrò trovare un giocatore che componga il trio di attacco. Valuterò quelli che ho, purtroppo abbiamo riperso El Shaarawy e mi dispiace molto. Uno tra Saponara, Niang e Matri giocherà in quel ruolo".

Berlusconi arriverà a Milanello per caricare la squadra: "Fa piacere che il presidente sia a Milanello oggi, è sempre stato vicino alla squadra ma è bello averlo qui".

Sulla sfida con la Roma: "E' una partita che a livello di motivazioni sono già presenti. La Roma sta facendo ottime cose, prende pochi gol e merita la sua posizione in classifica".

Allegri parla prima a Milan Channel e la prima domanda è sulla Champions: "Un obiettivo raggiunto, importante. Ora dobbiamo rituffarci in campionato. La Champions riprenderà a Febbraio, quindi abbiamo il tempo di concentrarci per recuperare in campionato. Al momento in Champions ci sono delle squadre come Bayern, Barça, Real e Psg che sono uno-due gradini sopra le altre. Dispiace che solo il Milan sia passato tra le italiane. Il Napoli è uscito con 12 punti, la Juve si è giocata la qualificazione su un campo al limite della praticabilità, è un peccato".