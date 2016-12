Allegri fra il nuovo ufficio e il nuovo Milan 

13:47 -

Allegri è passato in sede, gli splendidi uffici della nuova sede rossonera, zona Portello. (Malignità: per vedere se gli hanno riservato una stanza?). Poi è arrivato a Milanello: lo attendono dieci giorni di passione, perché da qui a Milan-Genoa del 23 novembre (precede Celtic-Milan) dieci giorni di lavoro, di pensieri belli o brutti che siano, di quella tensione mai stemperata in questo momentaccio (6 partite, 3 sconfitte 3 pareggi, Champions compresa).

Il ritorno a Milanello non è stato, simbolicamente, negativo. Se ai tifosi questo Milan ovviamente non piace, gli stessi tifosi attorno al ritiro hanno evitato toni forti, non hanno alzato la voce. Niente di sconveniente, si poteva tenere anche qualcosa in tal senso; la crisi rossonera non sta scivolando nell’indifferenza, ma non è certo il momento di calcare la mano. La tregua segnata dal vertice di Arcore lunedì, evitiamo eccessi di pressione sull’allenatore, lavori, il Milan giochi, dopo il Celtic faremo le somme, è una tregua dettata al mondo milanista.

Così Allegri prepara la squadra a una nuova scena, a una svolta se davvero svolta deve essere. E con interpreti illustri che tornano in campo dopo crisi e malanni: anche con le assenze si spiega il momento-no dei rossoneri. E ritrovare El Shaarawy, per esempio, e presto Pazzini, o anche il miglior De Sciglio, può dare alla squadra un senso compiuto e meno precario.

Così ecco che Allegri, a patto che il tam tam dell’esonero non lo perseguiti ogni giorno, può ritrovare la rotta e cambiare faccia al Milan, ridisegnandolo -come ci suggerisce Carlo Pellegatti- col 4-2-3-1. Uno schema non inedito, ma fatto apposta per recuperare alla miglior causa El Shaarawy. Con De Jong e Montolivo davanti alla difesa, Kakà al centro del tridente, spazio a Birsa o Poli su una fascia, e al Faraone sull’altra. Con Balotelli al centro dell’attacco, e presto col conforto di Pazzini: alternativa di pregio, o anche attaccante aggiunto quando servirà.

Progetti di brevissima scadenza: questi dieci giorni di passione.