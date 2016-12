Alfano: "Task force per la sicurezza negli stadi"

20:11 - ''Avremo la mano fermissima e durissima perché amiamo il calcio vero'': é la garanzia data dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano ai presidenti di Serie A nella riunione nella sede della Lega calcio. Per evitare che si ripetano episodi come quello di Salernitana-Nocerina, il vicepremier ha annunciato la costituzione di una task force sulla sicurezza.

Della task force faranno parte il capo della Polizia, il presidente dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, di quello sulle attività razziali e i rappresentanti che la Lega dovrà provvedere a designare. Nell'auspicio di Alfano, il gruppo di lavoro ''si riunirà quanto prima al Viminale''.

La task-force, come spiegato dal vicepremier, si dovrà occupare di rivedere la modalità elettronica per la vendita dei biglietti al fine di garantire la sicurezza e nel contempo favorire la partecipazione; analizzare funzioni e doveri degli steward, ''un esperimento che ha funzionato ma ha anche manifestato dei limiti'', rafforzandone i poteri; riflettere sul tema di un'ulteriore possibile segmentazione degli spalti, ''per consentire alla maggior parte delle persone perbene di non essere infastidita da chi va per creare problemi''.

Alfano non pensa solo alla sicurezza ma guarda avanti: ''dobbiamo lanciare la fase 2, cioè l'ammodernamento degli stadi e la costruzione di nuovi impianti sul modello di Brighton, dove - ha spiegato - trascorrere la giornata in famiglia, idonei anche ad ospitare manifestazioni culturali di altro genere'. Per farlo bisogna fare squadra tra lo Stato e le società di gestione".

La prima volta di Alfano in Lega ha coinciso con il debutto del neopresidente indonesiano dell'Inter: ma non è un peccato che squadre così importanti finiscano in mani straniere? ''Erick Thohir e James Pallotta amministrano società italiane, in un'economia globale non si può rispondere con un calcio locale. E' la globalizzazione, bellezza!''.