Ajax, De Boer: "Milan? Partiamo alla pari"

10:37 - Frank De Boer non ha paura. Il suo Ajax si presenta a San Siro con spavalderia, serviranno i tre punti per eliminare una big come il Milan. "Dovremo tirare fuori il massimo di noi stessi - le parole del tecnico dei Lancieri nella conferenza della vigilia -. Il Milan ha il favore di giocare in casa e sta crescendo, ma se noi giochiamo ai livelli dell'ultimo periodo possiamo vincere. Abbiamo le stesse possibilità di passare il turno".

L'Ajax è una squadra giovane e forse inesperta, De Boer ne è consapevole ma non per questo si arrende in partenza: "Anche se dovesse andarci male, avremo imparato qualcosa - ha spiegato -. I ragazzi più giovani potrebbero sentire maggiormente la tensione, ma devono trasformarla in qualcosa di positivo. Una partita a questo livello rende più forte un giocatore. Qualsiasi risultato arrivi, sarà comunque un'esperienza importante". De Boer, che non ha ancora sciolto i dubbi relativi alla presenza dell'ex Bojan, analizza il momento del Milan: "Hanno 22 punti di ritardo in campionato, per loro è una gara fondamentale - ha concluso l'allenatore dei Lancieri -. Secondo me cercheranno di puntare al pareggio e di tenere il pallone. Balotelli e Kakà sono ottimi giocatori, dovremo fare attenzione".