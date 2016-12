Ajax, De Boer: "Col Milan ha vinto l'anti-calcio" 

10:36 - La sua Ajax non sarà quella di Johan Cruyff, soprattutto per il gioco espresso, ma a Frank De Boer non è andata particolarmente giù l'eliminazione dalla Champions dopo il pari in casa del Milan. Il perché va ricercato in un ambito prettamente tecnico: "Avremmo meritato la qualificazione, stasera ha vinto l'anti-calcio. L'espulsione di Montolivo ha cambiato la gara, ma era meritata e ne manca una nel secondo tempo per Balotelli".

"Guardando le due partite contro il Milan forse avremmo meritato di più del terzo posto. Purtroppo nel calcio non sempre vincono le squadre più belle, ma noi siamo comunque soddisfatti del nostro cammino, non abbiamo paura di nessuno" ha concluso il tecnico dell'Ajax.