Ajax-Barcellona, tifoso precipita da balaustra: gravissimo

17:17 - Tragedia ad Amsterdam durante Ajax-Barcellona. Un tifoso della squadra olandese è infatti precipitato per circa dieci metri dopo essersi sbilanciato per festeggiare la seconda rete dei Lancieri contro i blaugrana. L'uomo, trasportato immediatamente in ospedale, versa in condizioni molti critiche anche se, fin qui, la polizia ha smentito le prime notizie che circolavano circa la sua morte. Non è chiaro se l'uomo sia caduto per essersi sporto troppo o sia stato involontariamente spinto da qualcuno alle sue spalle.

I soccorsi sono stati tempestivi anche se, incredibilmente, due ambulanze si sono scontrate mentre cercavano di accedere alla pista che circonda il campo per avvicinarsi al ferito.