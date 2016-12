Ajaccio, Ravanelli a rischio: due partite per evitare l'esonero 

18:47 -



Non è un momento facile per Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, club nel quale ha giocato dal 1992 al 1996, ed attuale tecnico dell'Ajaccio, club che milita nella Ligue 1 francese. L'ex giocatore bianconero, che ha visto la sua squadra soccombere per 2-1 contro il Guingamp nell'ultima giornata di campionato, è a rischio esonero. Il presidente del club corso, Orsonim avrebbe concesso a Ravanelli due partite per cercare di invertire la rotta di una squadra che si trova al momento al terzultimo posto in classifica della Ligue 1, con 7 punti conquistati in 11 giornate.