Ajaccio, Hengbart contro Ravanelli: "Voleva che ci dopassimo"

14:57 - L'avventura sulla panchina dei francesi è finita male, ma per Fabrizio Ravanelli continuano i problemi con l'Ajaccio. Questa volta le accuse sono pesanti e provengono direttamente da Cedric Hengbart, suo ex giocatore in maglia biancorossa: "Ci facevano prendere delle sostanze, ma io sono stato tra i pochi a rifiutarmi". Dal canto suo Ravanelli risponde che "erano solo semplici integratori alimentari, che avrebbe potuto prendere anche mia nonna".

Ad avvalorare le pesanti accuse di Hengbart ci sarebbero anche i fatti del 21 settembre, quando dopo Rennes-Ajaccio venne fatto un controllo antidoping a ben 22 giocatori divisi tra le due squadre. Inoltre, come ha rivelato in quel periodo L'Equipe, la mancata convocazione per quella sfida di Hengbert sarebbe dovuta al fatto che il difensore sia stato l'unico a rifiutarsi di assumere i "famosi" integratori.



Per di più, in terra transalpina, non guardavano di buon occhio Ravanelli neanche quando giocava nel Marsiglia (spesso definito addirittura un "cocainomane"), e lo accusavano di aver portato con lui Giampiero Ventrone, ovvero il preparatore atletico della Juventus di Lippi negli anni '90.



L'ex giocatore di Lazio e Juve aveva assunto l'incarico di allenatore lo scorso 8 giugno, per poi essere stato sollevato il 2 novembre, a causa della penuria di punti: appena 7 in 12 partite.