Aiuti di stato illegali: nel mirino dell'Europa ci sono Real e Barça

12:33 - La Commissione Europea aprirà una inchiesta contro Real Madrid e Barcellona per possibili aiuti di stato illegali. Lo ha riferito il ministro degli Esteri spagnolo Garcia-Margallo, aggiungendo che ci sono altri 5 club coinvolti: Athletic, Osasuna, Valencia, Hercules ed Elche. Nel mirino la situazione fiscale di Real e Barcellona, con i merengues chiamati in più a far chiarezza su una permuta di terreni per la costruzione della Ciudad Deportiva.

Il Governo spagnolo si è detto comunque sicuro che, fatta salva la massima collaborazione con le autorità comunitaria, non vi sia stata alcuna illegalità e che le carte che verranno presentate lo dimostreranno "E' ovvio che il Governo - ha dichiarato infatti Garcia-Margallo - darà battaglia a difesa dei club coinvolti". Anche la Lega nazionale spagnola ha emesso un comunicato di sostegno alle società finite nel mirino, sposando in pieno la posizione governativa. In ogni caso la Commissione europea notificherà ufficialmente il procedimento entro la fine di questa settimana.