Aggressione Boateng: interrogata l'ex moglie Jenny

17:29 - Mentre Kevin Prince Boateng è in vacanza a Dubai, in Germania proseguono le indagini sull'aggressione che il giocatore dello Schalke 04 ha subito il giorno di Natale. La polizia ha interrogato in qualità di testimone Jenny, l'ex moglie del calciatore, e secondo quanto riportato dalla Bild, il principale sospettato sarebbe il nuovo fidanzato della donna, che però ha negato qualsiasi relazione e coinvolgimento nella vicenda.

Mercoledì Boateng ha subito alcuni controlli di routine in ospedale per accertamenti per poi essere dimesso in buone condizioni e, dopo qualche giorno di vacanza, sarà pronto a tornare agli allenamenti con la sua squadra. In attesa che si faccia luce sulla vicenda, l'ex milanista si è nel frattempo trasferito sulle spiagge degli Emirati Arabi insieme alla fidanzata Melissa Satta, così da dimenticare al più presto il brutto episodio che lo ha visto, suo malgrado, coinvolto.