Adriano, guai infiniti: spunta la foto con il narcotrafficante

15:51 - L'ex "imperatore" questa volta la combina davvero grossa facendosi fotografare accanto ad uno dei narcotrafficanti più potenti di Rio De Janeiro. La foto è stata trovata proprio nel cellulare di Cleverson De Souza Silva, per tutti "Trek", il boss dello spaccio della città, arrestato nella notte tra martedì e mercoledì. Ma l'entourage di Adriano non ci sta e nega tutto: "E' un personaggio famoso ed è normale che si faccia foto con i fans".

Ma questo è solo l'ultimo episodio riguardante il legame tra il brasiliano e le favelas del suo paese. Come non ricordare gli scatti in cui, sorridente, si faceva ritrarre con in mano un'arma, o mentre riproduceva il simbolo del Comandho Vermelho, una tra le organizzazioni criminali più pericolose di Rio.

Adriano non scende in campo dal 4 marzo 2012, giorno in cui fece l'ultima apparizione con la maglia del Corinthias. Da quel momento in poi più nulla, solo tanta inattività fino al giugno di quest'anno, quando l'Internacional di Porto Alegre, dopo averlo sottoposto alle visite mediche, rinuncia a tesserarlo comunicando che sarebbe necessario troppo tempo per rimetterlo in forma. Il giocatore che fece innamorare la San Siro nerazzurra non esiste più.