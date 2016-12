Acerbi, il Sassuolo conferma il ritorno della malattia

19:39 - "ACE SIAMO TUTTI CON TE!". E' il messaggio di incoraggiamento da parte del Sassuolo a Francesco Acerbi. In un comunicato ufficiale, "a seguito della relazione medica presentata dal proprio staff sanitario e ottenuto il consenso del giocatore", la società emiliana ha reso noto che gli accertamenti clinici effettuati dal giocatore nei giorni scorsi hanno confermato la ricomparsa del tumore. Sembrava definitivamente sconfitto: purtroppo è tornato.

Acerbi si dovrà sottoporre a nuove cure per la ricomparsa del tumore che lo aveva costretto ad un intervento chirurgico lo scorso luglio. Il giocatore del Sassuolo era stato sospeso una settimana fa dalla procura antidoping dopo i prelievi effettuati a Cagliari lo scorso 1 dicembre nei normali controlli antidoping. Nel pomeriggio la conferma è arrivata dal Sassuolo con un comunicato.



"Il Sassuolo Calcio, a seguito della relazione medica presentata dal proprio staff sanitario e ottenuto il consenso del giocatore Francesco Acerbi, comunica che gli accertamenti clinici laboratoristici eseguiti negli ultimi giorni presso l'Ospedale di Sassuolo hanno evidenziato la comparsa di una recidiva linfonodale della neoplasia trattata chirurgicamente lo scorso mese di luglio, patologia a cui va ricondotta la presenza urinaria di Gonadotropina Corionica riscontrata al recente controllo antidoping - si legge sul sito del Sassuolo - Dopo ulteriore consulenza con l'Istituto Nazionale Tumori Milano nella persona del Prof.Roberto Salvioni, è stato definito il protocollo delle terapie farmacologiche antitumorali a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni".



"Per ciò che riguarda il procedimento in corso con la Procura Antidoping - continua la nota - si precisa che il giocatore, di comune accordo con la Società, ha rifiutato le controanalisi dando mandato al proprio legale AVV. Mattia Grassani di proporre appello al TNA avverso la sospensione dell’atleta disposta dalla Procura Antidoping venerdì scorso".