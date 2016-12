Abbiati si infortuna: ecco Gabriel e Amelia 

17:46 - Non bastano i problemi di Balotelli e gli altri malanni di medio-lungo corso. Il Milan scopre adesso l'emergenza-portieri: si è infortunato Christian Abbiati (polpaccio) e verso la doppia sfida Udinese-Barcellona ecco il progetto varato da Allegri: con l'Udinese in campo (previsto) Gabriel, la carta del futuro. In Europa Gabriel (non iscritto all'Uefa) non può giocare, dunque col Barcellona titolare Amelia con Coppola in panchina.