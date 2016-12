A Messi la Scarpa d'oro. Ma non il Pallone 

17:17 - La Scarpa d’oro, per cominciare. Mercoledì a Barcellona, alle ore 13, Lionel Messi riceverà per la terza volta in carriera il premio quale miglior realizzatore: 46 le reti messe a segno dalla Pulce nella stagione 2012-13, dopo le 50 della stagione 2011-12 e le 34 del 2009-10, ovvero le due edizioni che gli valsero il premio. Tanto per restare in tema di primati: Messi è il primo calciatore a conquistare per tre volte il trofeo.

La cerimonia a Barcellona, dove Lionel si sta curando dall’infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno fino a metà dicembre, se non oltre. La seconda parte delle terapie e del recupero, Messi la trascorrerà in Argentina, per stare lontano dalle pressioni catalane. In attesa del rientro e della corsa al Pallone d’oro che lo vede in lizza assieme a Ribery e Cristiano Ronaldo.

Messi ha già vinto le ultime quattro edizioni del Pallone d’oro. La quinta sarebbe ancora nelle sue mani? Da almeno un mese il dibattito è aperto, le polemiche quotidiane, gli appelli di addetti ai lavori e non solo si moltiplicano. La cerimonia sarà il 14 gennaio 2014. I votanti sono 416 (208 giornalisti, 208 fra allenatori e capitani). I voti stanno già affluendo, qualcuno si è sbilanciato nel riferire le proprie preferenze, e stando a qualche voce, la corsa a tre sarebbe ridotta a due, fra CR7 e Ribery, non Messi. Voci, niente di più.