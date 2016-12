A-League: vince il Sydney, a secco Del Piero

20:38 - Il Sydney vince ancora, quarto successo per la squadra di Del Piero su sette partite giocate in A-League. Battutto il Wellington in casa per 2-1. Con questa vittoria la squadra di Frank Farina sale al terzo posto in classifica, al comando resta il Brisbane con 15 punti. Succede tutto nel finale in una partita ricca di emozioni. In dieci il Sydney decide il match a tempo ormai scaduto grazie alla rete del subentrato Despotovic.

L'ex capitano juventino gioca ancora da regista nel centrocampo a tre, per lui tanta corsa e lanci illuminanti, ma niente gol. Apre le marcature Garcia al 35' porta in vantaggio i padroni di casa, abile ad infilarsi in area e a battere l'incolpevole Moss con un gran tiro che finisce sotto la traversa. La partita poi resta in equilibrio fino all'espulsione di Bojic al 73' che costringe Farina a risistemare l'assetto tattico, fuori un attaccante, Chianese, per far posto a un difensore, Jurman. Nella girandola dei cambi finisce anche Del Piero, al suo posto entra McFlynn negli ultimi dieci minuti. Al 91' a partita quasi conclusa arriva l'insperato pareggio degli ospiti con Cunningham, ma poco prima del fischio finale è Despotovic a segnare il gol che regala i tre punti al Sydney e proietta la squadra di Del Piero nelle zone alte della classifica. Per il Wellington il bottino in graduatoria è molto magro, solo tre pareggi e tre sconfitte in sei partite, l'appuntamento con la prima vittoria è ancora rimandato.