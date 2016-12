A-League: Sydney a picco, Del Piero si fa male 

15:06 - Senza Alessandro Del Piero il Sydney è poca, pochissima, cosa. Contro il Brisbane Roar il capitano è costretto ad abbandonare il campo dopo 30' per un infortunio muscolare: da questo momento in poi è un incubo per la formazione di Farina. Gli Sky Blues affondano in 7 minuti, tra il 37' e il 44', subendo tre gol. Nella ripresa il 4-0 definitivo firmato all'81'. Il Brisbane resta l'unica formazione a punteggio pieno dopo due giornate di A-League.

Come l'anno scorso il Sydeny ha mostrato evidenti limiti. La difesa fa acqua da tutte le parti e senza il faro di Del Piero anche dalla cintola in su mancano le idee. Sarà un'altra stagione in salita per Alex.