A-League: Del Piero torna e segna, il Sydney vince 2-1 

23:04 - Alessandro Del Piero è tornato dopo l'infortunio ed è stato subito decisivo per il suo Sydney nel successo per 2-1 contro il Melbourne Heart. Il capitano ha giocato solo il primo tempo, ma al 43' ha sbloccato il match con uno splendido gol, il quarto stagionale. Poi Despotović nel recupero ha fatto 2-0 nel recupero per gli Sky Blues. Nella ripresa senza Alex il Sydney soffre, ma agli ospiti, che sbagliano pure un rigore, non riesce la rimonta.