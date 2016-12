A-League: crisi vera per il Sydney di Alex Del Piero 

16:36 - E' crisi vera per il Sydney: terza sconfitta consecutiva per la squadra di Del Piero che ha vinto solo all'esordio in A-League. La formazione di Jack Farina ha perso 1-0 in casa del Perth Glory. Decisiva la rete messa a segno da McGarry al 9' su rigore. Per Alex, che rientrava da un infortunio, solo i 30 minuti finali in cui non ha inciso più di tanto. I playoff sono già un miraggio per gli Sky Blues.

Non è bastato il ritorno di Alessandro Del Piero per evitare la terza sconfitta cosecutiva al Sydney battuto 1-0 dal Perth Glory nella quarta giornata di A-League. L'ex capitano della Juventus, ai box da due settimane per un leggero stiramento al polpaccio destro, è entrato in campo al 62' per provare a pareggiare il gol messo a segno dal Perth Glory al nono del primo tempo da Steve McGarry su calcio di rigore senza però riuscire a sistemare le cose. Ritorno comunque importante quello di Del Piero che ha provato a rivitalizzare gli skyblues che senza Pinturicchio hanno subito 6 gol nelle ultime due partite senza riuscire a segnarne nemmeno uno. Manco a dirlo le occasioni più importanti sono partite proprio dal destro del numero 10, in versione rifinitore all'81 per il colpo di testa di Calvano e vicino al pareggio all'89 con una conclusione di destro deviata da Garcia. Il Sydney, già lontano dalla zona playoff, può comunque guardare con ottimismo al futuro: Del Piero fa la differenza anche a mezzo servizio e Frank Farina spera di poterlo schierare dal primo minuto già da sabato prossimo in casa contro il Melbourne Victory, anche perchè un'altra sconfitta potrebbe costargli la panchina.