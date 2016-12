"Stramaccioni in corsa per Lazio o Samp" 

11:00 -

Panchine in bilico. Quella del Milan rimane ad Allegri: fatto salvo un clamoroso ko a Barcellona, dove perdersi è abbastanza normale: per tutti. Non si può pretendere dal Milan di oggi un’impresa al Camp Nou.

Quella della Lazio non segnala imminenti scossoni da parte di Lotito. Petkovic si gioca le sue chances contro Apollon Nicosia e Parma, in sette giorni. Da lì, il destino del tecnico e di una squadra in crisi.

La terza panchina in discussione è quella di Delio Rossi, che guida una Samp ubriacata dal 3-4 interno col Sassuolo. Poco dopo la fine del match, il club blucerchiato ha confermato la fiducia al tecnico, che pure in sequenza dovrà affrontare Fiorentina, Lazio e Inter.

I nomi dei possibili sostituti? Lasciando da parte il caso-Milan, ecco che i nomi suggeriti sono quelli di Edy Reja e, ultimissima, di Andrea Stramaccioni. Lo rivela Maurizio Pistocchi, nel corso di Serie A Live sui Canali Premium. “Stramaccioni –dice- è in rampa di lancio per la panchina di due squadre in crisi d’identità: Lazio e Sampdoria”. Strama, esonerato da Moratti al termine della scorso stagione, è in attesa di una chiamata.