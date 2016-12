"Non siamo razzisti: la nostra è solo goliardia" 

15:26 - C'è il senso di un comunicato, che gli Ultras del Milan hanno consegnato subito dopo la squalifica di San Siro per Milan-Udinese. Il senso di sentirsi vittime (molto discutibile), e comunque colpevoli non di un reato grave (grave sarebbe il razzismo), ma di quei cori di discriminazione territoriale che per loro sono soltanto goliardia (e questo un poco va compreso). Riportiamo parte di quel comunicato: le conclusioni le tragga ognuno di voi.



"In Italia si assiste in questi giorni alla messa in atto di una ridicola interpretazione della legge che ci rende i protagonisti di un attacco insensato e ingiustificabile. E' di ieri la notizia della chiusura dell'intero stadio in occasione di Milan-Udinese a seguito dell'intonazione degli ormai noti cori "razzisti" contro i napoletani durante la partita Juventus-Milan.

Sia chiaro che nessuno considera la legge contro il razzismo una legge inutile o sbagliata, non vogliamo passare per quelli che si oppongono alla condanna di ogni forma di discriminazione, il problema è che sul termine "ogni forma" si sta passando dalla ferma condanna di un fenomeno, per quanto ci riguarda inaccettabile, quale è il razzismo, all'impossibilità di essere goliardici, acidi e persino maleducati!

Noi ci troviamo ancora una volta vittime di leggi che puniscono solo quello che dà fastidio, ovvero il tifoso allo stadio. Noi non abbassiamo la testa di fronte a questi soprusi e ci auguriamo che tutta Italia abbia presente a che cosa andiamo incontro: ci stanno togliendo il diritto di esprimere il nostro tifo e saremo ben felici di scoprire quanto un campionato giocato a porte chiuse sarà interessante per i mercati esteri creando un buco al sistema calcio.Perché quello che sta succedendo è l'ennesima e forse la più grave forma di limitazione della nostra realtà. Fiduciosi in una risposta da parte di chi davvero si sente ultras. Oltre la rivalità, oltre tutto".