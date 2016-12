"Le critiche alla Juve? Sono barzellette"

15:29 - Vigilia della sfida col Milan e Antonio Conte è scatenato: "Abbiamo tanti nemici, e io lo sapevo. Il terzo scudetto alla Juve non piacerebbe a nessuno. Così piovono critiche, dubbi, ci vogliono destabilizzare. Ma noi siamo forti, sapremo reagire. Ho un gruppo fantastico e affamato di successi. Le critiche per me sono barzellette". E la sfida col Milan: "Una grande sfida. Spero che Matri non comincia a fare gol contro di noi".



"Conosco bene i miei calciatori, non c'è bisogno di toccare corde particolari per partite così importanti".

La sua squadra può essere stanca psicologicamente, dopo due anni a tutto gas?

"Abbiamo fatto due anni entusiasmanti, ma possiamo fare lo stesso anche oggi. Non sono sorpreso dal fatto che si cerchi di destabilizzare il nostro ambiente. Sono cose prevedibili, le avevo previste: le difficoltà arrivano anche dall'esterno. Siamo partiti come un anno fa, 5 vittorie e 1 pareggio, eppure è come se avessimo perso 3 gare, stando a quello che si dice di noi. C'è un nemico che si nasconde e ci gioca contro: dobbiamo essere sereni, non abbiamo niente da recriminare o da rimproverarci".

Però un po' di preoccupazione esiste: la Juve sembra meno forte rispetto a un anno fa. E' vero o sono i nemici che lo dicono?

"Io ho una memoria da elefante. L'anno scorso a settembre-ottobre ottenemmo vittorie un po' fortunate: Genoa, Siena, una gara che dovevamo perdere e vincemmo... Il percorso non era stato semplice, e le difficoltà oggi sono come quelle di ieri. Solo un mese fa, tutti parlavate di corazzata Juve, oggi dite l'opposto. Mi viene da ridere. Voi fate il vostro lavoro, esaltando e bacchettando: ma ci vuole equilibrio. Io sono molto sereno. Per me sono tutte barzellette".

Cosa c'è da migliorare, allora, in questa Juve?

"Abbiamo i problemi di tutte le squadre, all'inizio di stagione. In Italia siamo la squadra che ha tirato più in porta. In Europa lo stesso, abbiamo fatto meglio del Real Madrid. Sono numeri importanti, sono positivi. Ci sono stati errori individuali, ma io ho fatto il calciatore e sono cose che accadono. C'è anche sfortuna, io conto anche questa. Ma stiamo lavorando bene: mi fido ciecamente dei ragazzi. Stiamo facendo un percorso in cui all'inizio si può stare più tranquilli, poi però ci sarà il giusto atteggiamento. I miei giocatori vogliono ancora strabiliare, ma stavolta sarà più dura, la concorrenza è aumentata e il terzo anno che vinca la Juve non v a bene a nessuno".

Arriva il Milan, arriva Matri. Quali sono i pensieri?

"Allegri ha visto la partita col Galatasaray, e trarrà le sue conclusioni. Matri? Mi auguro che non cominci a fare gol contro di noi. E' un ottimo calciatore, un bravissimo ragazzo e farà tanta strada. Spero stia ancora calmo...".

Che partita sarà?

"Il confronto fra due grandi squadre, che puntano allo scudetto. Se il Milan non avesse trovato la Juventus delle ultime due stagioni, avrebbe vinto uno o tutti e due gli scudetti. I rossoneri sono un gruppo eccellente, convinto delle proprie qualità e che da tre stagioni è stabilmente al vertice del calcio italiano. Di sicuro sarà una partita fra due squadre che possono coinquistare lo scudetto".