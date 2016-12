"Il contratto di Garcia? Ne parliamo a primavera"

11:38 - Per la Roma, la priorità -ovvio- è la partita col Napoli. A Trigoria cominciano le grandi manovre: Totti e De Rossi stanno meglio. Ci saranno. Maicon rientra. E Rudi Garcia studia i rivali e tenta l'impresa (non) impossibile: l'ottava vittoria consecutiva. Mentre attorno a lui si parla di futuro, di attrazioni diverse. E così Walter Sabatini, il direttore sportivo, parla del tema e rinvia il tutto alle porte della prosima primavera: non c'è fretta, Garcia è molto legato alla Roma.

Ecco dunque il dirigente giallorosso. "Conosco Rudi Garcia dai tempi in cui allenava il Le Mans, era il 2007. E ho sempre apprezzato il metodo del suo lavoro, passa sette-otto ore al giorno a studiare gli avversari, gara dopo gara. Quando l'abbiamo ingaggiato, abbiamo fatto una relativa scommessa su di lui: saperlo bravo era un aspetto del problema, che lo fosse fino a questo punto francamente l'abbiamo scoperto poi. Ed è una piacevolissima scoperta. Garcia è come un diamante, per questa Roma. Ora non so fino a dover arriveremo. E non so nemmeno perché c'è tanta fretta attorno al nome di Garcia e al suo futuro. Lui ha un contratto con la Roma (due stagioni ndr), e ci sono tempo e modo per discutere il rinnovo e l'allungamento del contratto. Io direi che una discussione pacata e serena ci sarà alle porte dellaprimavera: non è urgente e nemmeno impellente".

E un elogio di Francesco Totti: "Quello che sta facendo Totti oggi ha dell'incredibile per chi non lo conosce a fondo. Comunque di una cosa ha sorpreso un po' tutti, e bisogna vederlo in allenamento, non solo in campo: Francesco ha una reattività muscolare che due-tre ani ha non possedeva. E questo fa parte del bagaglio di un fenomeno dentro e fuori dal campo".