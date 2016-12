"Date da mangiare alla scimmia": Hodgson si scusa per la frase riferita a Townsend 

18:18 - Il tecnico della nazionale inglese Roy Hodgson è stato costretto alle pubbliche scuse dopo che una sua frase ("date da mangiare alla scimmia")pronunciata nell'intervallo della partita contro la Polonia e riferita a un suo giocatore di colore gli è costata l'accusa di razzismo. Pur ribadendo la sua buona fede, il commissario dei Tre Leoni ha comunque voluto chiarire l'episodio anche con l'interessato Andros Townsend, giocatore di colore del Tottenham

"Non era mia intenzione offendere nessuno, Andros ha capito il senso delle mie parole", la rettifica di Hodgson, che ha spiegato come con quell'espressione, senza dubbio inopportuna nella sua formulazione, voleva in verità invitare i suoi giocatori a coinvolgere maggiormente nella manovra lo stesso Townsend. Una gaffe che ha guastato il clima di festa dopo la qualificazione dei Tre Leoni al prossimo mondiale. Dal canto suo, però, Townsend ha smontato il caso. "Non c'è stato nessun insulto e nessuno si è sentito offeso", ha scritto su Twitter.