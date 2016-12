"Algeria squalificata": Burkina Faso in festa, ma è una bufala

10:35 - La falsa notizia data da una radio privata e rimbalzata in un gigantesco effetto domino in tutto il Paese, della squalifica dell'Algeria e quindi della riqualificazione del Burkina Faso per i Mondiali di calcio ha scatenato una festa sfrenata dei supporter burkinabé protrattasi per ore, sino a quando, giunta la smentita ufficiale, in decine di migliaia sono caduti nello scoramento. All'origine della bufala, un errore tecnico dell'arbitro nel ritorno.

Nel tardo pomeriggio di ieri infatti una delle radio più ascoltate di Ouagadougou ha dato la notizia che la Fifa aveva deciso di ribaltare il risultato della decisiva partita di Blida (conclusasi con la vittoria dell'Algeria per 1-0) a causa di un errore tecnico del direttore di gara, cioè l'ingiusto annullamento di un gol (al secondo minuto di gioco) alla nazionale burkinabé.



Senza riflettere, vista la motivazione e i tempi di adozione della presunta decisione da parte della Fifa, sulla evidente inattendibilità della notizia, migliaia di tifosi sono scesi nelle strade della capitale e di altri centri dando vita ad una gigantesca festa, condita da colpi di clacson e danze improvvisate. Una isteria collettiva che si è protratta per alcune ore sino a quando, in tarda serata, è giunta la smentita ufficiale, che ha gettato nella disperazione la tifoseria burkinabé.