"Volevo uccidere Ibra": la confessione del serial killer

"Volevo uccidere Ibrahimovic". A confessarlo è il serial killer di Malmoe Peter Mangs, condannato nel 2012 all'ergastolo per tre omicidi a sfondo razziale e sospettato di altre 8 morti sospette, nella sua autobiografia. Nel 2010 Mangs incontrò l'attaccante nella sua cittadina natale. "Ma non avevo un'arma in quel momento. Mi sono precipitato a casa per prendere una pistola, ma quando sono tornato sul posto era già andato via".