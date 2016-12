"Valbuena è morto", il Lione smentisce sui social

E' uno scherzo di cattivo gusto quello che ha visto protagonista, suo malgrado, Mathieu Valbuena . Con Halloween alle porte, sui social qualcuno ha pensato di diffondere la notizia che il centrocampista del Lione fosse morto. Un fake che ha fatto in poco tempo il giro del Web, costringendo l'OL a un tweet chiarificatore, in cui il club smentisce la morte del calciatore e si dice "inorridito da tali comportamenti vergognosi e disumani".

"Mathieu Valbuena è fortunatamente vivo, contrariamente a quanto alcuni ignobili individui hanno fatto sapere su Twitter", scrive sui social il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League.



Non sono mesi positivi per il fantasista, che al momento è infortunato, ma sta trovando comunque poco spazio nella squadra di Genesio. Inoltre, l'ex Marsiglia e Dinamo Mosca è uscito dal giro della Nazionale e deve ancora fare i conti con il clamore suscitato in Francia dallo scandalo dei video hard, in cui è stato coinvolto dall'ex amico Benzema.