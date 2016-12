"Uno come Menez mai nella storia del Milan"

13:07 - Jeremy Menez un centravanti così mai nella storia del Milan. E' una affermazione certamente forte perché si parla di una vita di 115 anni, ma riguardando gli almanacchi tanti i bomber d'area, tanti i giocatori di alta classe, sempre finalizzati al gol. Ma uno come Menez ricco di qualità, bravo a verticalizzare, e anche formidabile nel saltare l'uomo, che in area non vive e ci arriva dai 30 metri... beh, non lo ricordiamo proprio.

Non è stata una sorpresa per il ct della Francia Didier Deschamps che lo aveva già ammirato da attaccante centrale nel Sochaux. C'è una differenza però tra il Menez francese, quello italiano nella Roma e l'attuale numero 7 milanista: il numero dei gol realizzati, 7 in 13 incontri stessa quota di Higuain per esempio, mentre nel Monaco 14 in 57 partite, nella Roma 7 in 84 match, nel Psg 14 in 79 presenze.

Doppia la ragione: una più libera collocazione in campo senza particolari compiti difensivi sempre richiesti coloro che vengono impiegati in una posizione esterna, e la fiducia, la grande fiducia risposta in lui dalla ambiente. Una fiducia ben riposta: con Menez in gol il Milan conquista 11 punti in 5 partite. Insomma, il 4-3-3 con il Jeremy di oggi là davanti Inzaghi non lo cambia più!