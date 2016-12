"The humiliated one": Mourinho massacrato dalla stampa inglese

Dopo la scoppola col Chelsea e il "battibecco" con Conte a fine partita, per Mourinho è arrivata anche la gogna mediatica . La stampa inglese si è infatti scagliata contro il tecnico portoghese per la pesante sconfitta incassata a Stamford Bridge. Guardian e Daily Telegraph titolano " The humiliated one ", giocando col soprannome di Mou. Ma non sono gli unici. Sulla stessa linea ci sono infatti anche Sun, Mirron e Times.

Dopo il poker incassato dal Chelsea, dunque, i titoli dei quotidiani inglesi sono tutti per Mourinho. Ed è roba tosta. Quasi tutti giocano sulle parole pronunciate dal portoghese nei confronti di Antonio Conte, infilando il termine "umiliazione" ovunque. Altri invece si soffermano sui numeri impietosi di Mou da quando è arrivato allo United. Dopo aver sottolineato il magro bilancio dopo nove giornate, il Guardian definisce il tecnico "sotto shock e frastornato".



"Conte ha reso Mourinho vecchio e impotente", scrive invece il Daily Mail, rincarando la dose dei cori intonati dai tifosi del Chelsea ("Non sei più special One"). Per il Daily Star, Mou invece ha "perso la ragione e il suo United non vincerà alcun titolo". Infine c'è anche chi sceglie di scherzare sulla debacle dei Re Devils: "Mourinho sa ancora come fare il bene del Chelsea". Tutti contro Mou.