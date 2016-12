"Ronaldo ha il fisico di un fenomeno. Farà tanti gol fino al 2026"

Cristiano Ronaldo in campo per altri 10 anni, fino al 2026. "E non sarà molto diverso dal Ronaldo di oggi: di sicuro meno veloce, di sicuro più esperto. Ma sempre eccezionale attaccante, uomo-gol". Profezia, attendibile, di uno che lo segue da vicino, ovvero il preparatore atletico della Nazionale portoghese.



"Se non subirà infortuni particolari, Cristiano Ronaldo potrà tranquillamente giocare fino a 41 anni": assicura -appunto- Joao Aroso, preparatore atletico della Nazionale portoghese, intervistato dal settimanale lusitano 'Expresso'. Il traguardo sportivo-anagrafico era stato individuato dalla stessa star del Real Madrid, fresca di rinnovo di contratto con il club merengue fino al 2021, quando di anni ne avrà "soltanto" 36.

"E' certamente un giocatore dalle caratteristiche speciali - ha aggiunto Aroso - Poi, è normale, con l'avanzare degli anni perderà un po' in velocità: tenderà a giocare sempre più vicino all'area di rigore. Ma continuerà a creare grattacapi alle difese, in virtù della sua classe e della sempre maggior esperienza acquisita".