"Richieste oscene": il perché è saltato il trasferimento di Gervinho all'Al Jazira

Come riporta la Gazzetta dello Sport da un dirigente dell' Al Jazira arrivano notizie incredibili del perché sia saltato il trasferimento di Gervinho . "Richieste oscene", così sono state definite quelle dell'ivoriano: un elicottero fisso a disposizione, una spiaggia privata, una sistemazione per la famiglia, un numero imprecisato di biglietti aerei per raggiungere la Costa d'Avorio . Sta di fatto che la Roma non incasserà i 13 milioni di euro pattuiti.

Le due società si erano addirittura scambiate via fax i documenti. L'accordo era totale, ma il colpo di scena è stato clamoroso. E pensare che l'Al Jazira aveva persino liberato per l'ivoriano la casella dei giocatori stranieri (al massimo 4 i tesserabili). Alla Roma, però, rischia di andare peggio. I giallorossi hanno convocato l'ivoriano per il 5 luglio, ma essendo impossibile mettersi in contatto con lui, lo hanno comunicato a una persona a lui vicina. Il mistero continua.

Gervinho ha voluto replicare a France Football: "Non so da dove escano queste informazioni sulla mia persona. E' tutto sbagliato, non ha mai fatto questo tipo di richieste. Quando firmo per qualcuno non sono interessato a tutti questi artifici. Tutto ciò che è stato raccontato non è vero".