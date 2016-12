"Real in stato di emergenza". Florentino Perez furibondo

19:30 - E' tempo di processi in casa-Real Madrid. Quello di Florentino Perez ad Ancelotti, dopo lo storico tonfo nel derby (0-4) e uno stato di disagio inimmaginabile. Quello di don Carlo ai giocatori, "e adesso basta distrazioni", oggi al campo di allenamento. Dal diluvio di gol al diluvio di critiche, il Real Madrid in 30 giorni ha cambiato faccia. E l'immediato futuro preoccupa non poco i vertici.

Il quotidiano "Marca" riporta il tutto con caratteri drammatici: "Stato di emergenza al Real". Anche perché questa crisi così rapida, e violenta, è arrivata dopo un autunno strabiliante: coi campioni d'Europa che sono diventati campioni del Mondo, con 22 vittorie consecutive, poi il Pallone d'oro di Ronaldo e la celebrazione di Ancelotti, se vuoi un contratto a vita siano pronti a fartelo firmare.

Quel che è accaduto, poi, è probabilmente il frutto di tanto (troppo) entusiasmo e quell'Ancelotti che dice ai giocatori "e adesso basta distrazioni", non è solo il riferimento di quanto si vede sul campo. E' che in un mese il Real rischia di polverizzare le prospettive della stagione. E per questo attorno a Perez si parla di stato di emergenza. Tant'è che il presidente questa mattina è stato per tre ore al campo di allenamento per parlare con allenatore e giocatori. Poi, il confronto Ancelotti-squadra.