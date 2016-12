12 maggio 2015 "Questo è il calcio italiano di m...". Benitez squalificato 1 turno Il caos dopo Parma-Napoli. Paga il tecnico. 10 mila euro a Higuain per il "pesante insulto". Stop fino al 25 maggio per Tare, dopo Lazio-Inter

Il meno sospettato del caos Parma-Napoli, Rafa Benitez paga più di tutti. Una giornata di squalifica per aver detto "questo è il calcio italiano di m...", a fine partita, infrazione rilevata da un ispettore della Procura. Il più coinvolto, Higuain, paga una multa di 10 mila euro, per un pesante insulto a un avversario (Mirante), anche in tal caso ha sentito un ispettore. Lungo stop per Tare (Lazio): fino al 25 maggio.

PARMA-NAPOLISul caos del dopo-partita, non ci sono indicazioni di inchieste ulteriori. Il Giudice sportivo ha esaminato il rapporto dell'arbitro e quello degli ispettori federali. E proprio dagli ispettori della Procura ha preso atto delle infrazioni rilevate: di Benitez e di Higuain. Così infligge a Benitez una giornata di squalifica "per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, proclamato ad alta voce "questo è il calcio italiano di m...". Mentre Higuain è sanzionato con 10 mila euro "per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto un pesante insulto al portiere della squadra avversaria". Ovvero Mirante.

Immediata la reazione da casa-Napoli. L'avvocato Grassani ha preannunciato il ricorso d'urgenza per le sanzioni inflitte a Benitez e Higuain. "Il Napoli farà ricorso immediato per i provvedimenti del giudice sportivo", ha spiegato l'avvocato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, a Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete". "Diecimila euro di ammenda per Higuain e stop di un turno per Benitez? Ho appena parlato telefonicamente con De Laurentiis e posso dire che impugneremo entrambi i provvedimenti".

LAZIO-INTERIl dopo Lazio-Inter vede coinvolto il ds laziale Igli Tare, cui è stata inflitta una ammenda di 5 mila euro e una squalifica fino a tutto il 25 maggio "per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose".