"Omaggio a Tavecchio": nasce il club Opti Pobà 

10:53 - Da gaffe dal retrogusto razzista a nome di una squadra di calcio. L'infelice battuta del presidente della Figc, Carlo Tavecchio, su "Opti Pobà", che prima mangiava le banane e poi viene a fare il titolare nella Lazio" (cit.) ha ispirato una squadra di calcio composta, e non è un caso, da rifugiati politici. L'ASD Opti Pobà è nata in Basilicata, grazie all'appoggio dell'Aiac e della Federcalcio locale.

"Il progetto - spiega il presidente Francesco Giuzio - nasce con l'obiettivo di favorire l'integrazione degli emigrati. Il calcio è un linguaggio universale in grado di essere compreso in tutti i continenti. L'Asd Opti Poba nasce con l'obiettivo di risvegliare le coscienze e di fare scuola in una nuova modalità di fare integrazione"