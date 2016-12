"O la maglia viola o non entro"

11:52 - "O la maglia della Fiorentina o non entro". Bernardo ha soltanto sette anni ma le idee già molto chiare. Per lui, tifosissimo della squadra viola, era un sogno che si realizzava: accompagnare i giocatori in campo in occasione di Fiorentina-Napoli e quindi poter vedere da vicino i suoi idoli. Ma quando gli hanno detto che avrebbe dovuto indossare la maglia del Napoli per entrare in campo, Bernando non ne ha voluto sapere: "O la maglia viola o niente!!. La fede è fede, non si scherza. Alla fine ha vinto lui...

A riportare la curiosa storia è stato il quotidiano 'Il Tirreno'. Bernardo è già diventato un idolo tra i tifosi della Fiorentina.