"Non ci sono soldi per pagare Capello"

11:27 - Solo una decina di giorni fa aveva minacciato l'addio per insolvenza e la questione, evidentemente, si sta facendo giorno dopo giorno sempre più seria. L'avventura di Fabio Capello in Russia ha tutta l'aria di essere al capolinea. Serghiei Stepashin, membro del comitato esecutivo della federazione, ha infatti spiegato che "semplicemente non ci sono i soldi per pagare lo stipendio del ct". Da cinque mesi, intanto, Capello non è pagato.

"E' chiaro - ha spiegato Stepashin - che non è proprio un bene non pagare lo stipendio all'allenatore della nazionale, ma quando è stato firmato il contratto si doveva pensare a dove prendere il denaro per pagarlo". Già, fatto sta che, come riporta il quotidiano Novie Izvestia, don Fabio è senza stipendio da mesi e il contratto faraonico da lui siglato - dovrebbe percepire 8 milioni di euro l'anno - non è stato fin qui onorato. Il che, ovviamente, potrebbe portare a un precoce addio: "Sono vicino al limite - aveva chiarito Capello a inizio novembre -, o pagate o me ne vado". Appello non raccolto dalla federcalcio russa con cui il ct ha da poco prolungato il contratto firmando fino al 2018. Nelle prossime settimane, quindi, il rischio è che la Russia resti senza ct. E che Capello porti in tribunale la federazione.