"Je suis Paris", la maglia del Psg in ricordo delle vittime

Tutte le squadre del Psg, dalla prima squadra allenata da Blanc a quella femminile fino a quella di pallamano, scenderanno in campo con la scritta " Je suis Paris " stampata sotto allo stemma sociale. La decisione è stata presa dal presidente Nasser Al Khelaïfi, per rendere omaggio alle vittime degli attentati terroristici che hanno colpito la capitale francese.

La squadra femminile indosserà questa maglietta mercoledì allo stadio Chalety in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions donne contro l'Orebro. Lo stesso farà la squadra di pallamano in D1 contro il Tolosa. I giocatori di Blanc vestiranno questa particolare maglietta in tre occasioni: nella trasferta di sabato 21 contro il Lorient, in Champions contro il Malmo e al Parco dei Principi contro il Troyes.