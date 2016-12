"Idiota di un negro": licenziato il tecnico dell'Olimpia Lubiana

Il presidente dell'Olimpia, Milan Mandaric, ha convocato una conferenza stampa per spiegare la risoluzione contrattuale con Nikolic, che aveva rivolto l'insulto razzista al suo giocatore reo, dopo aver segnato in pieno recupero il gol del pareggio, di aver perso tempo nell'esultanza, negando così la possibilità alla squadra di provare a segnare il gol della vittoria.



"Non è un segreto che la decisione di arrivare alla risoluzione consensuale con Marko Nikolic sia molto pesante per me, ma la pressione da ogni parte di questi ultimi giorni mi ha portato a ritenere che quella della risoluzione fosse l'unica soluzione. Nonostante Marko Nikolic sia un grande allenatore, è stato commesso un errore di natura tale che, semplicemente, non poteva essere trascurato... Il sottoscritto, in qualità di Presidente, vuole con questo gesto riconoscere i principi e la visione che ho immaginato quando ha preso in mano l'NK Olimpija Ljubljana. Al momento il club è in una posizione delicata, ma come presidente ho dovuto prendere la decisione appropriata nell'interesse del club".