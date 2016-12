"I terroristi volevano colpire durante gli Europei"

Volevano colpire di nuovo, di nuovo in Francia e farlo durante gli Europei . E' questa l'indiscrezione di Libération secondo cui i terroristi arrestati negli ultimi giorni a Bruxelles , tra cui Mohamed Abrini , "l’uomo col cappello" dell'attentato all'aeroporto della città belga , stavano progettando un attacco allo Stade de France per il 10 giugno in occasione della gara inaugurale dei campionati europei.

Sempre secondo il quotidiano francese, l'idea di Abrini e del suo gruppo sarebbe stata abbandonata proprio in seguito agli ultimi arresti e alle indagini della polizia che già da qualche settimana stava braccando i terroristi.



"Per noi non si tratta di un vero scoop - ha rivelato una fonte anonima della polizia -. Le forze dell’ordine elaborano in permanenza scenari di attacchi e i metodi per affrontarli. Se le dichiarazioni di Abrini fossero esatte, confermerebbero che il Belgio è una base terroristica operativa da dieci anni e che bisogna sorvegliare ancora più intensamente”.