"DabDance": ecco il tutorial ufficiale

Vuoi esultare come Pogba, ma non sai come fare? Nessun problema. In casa Juve non si lascia nulla al caso. Sul canale Youtube ufficiale dei bianconeri è infatti spuntato un tutorial che analizza l'ormai celebre "DabDance", mostrando passo dopo passo tutte le mosse da fare per imitare Paul dopo un gol. Ecco di seguito il "#DabTeam Tutorial".