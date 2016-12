"Cristiano Ronaldo in privato chiama Messi figlio di p..."

10:25 - A diversi mesi dall'uscita della biografia autorizzata di Messi, le frasi dell'autore Guillem Balagué sul rapporto tra l'argentino e Cristiano Ronaldo tornano a far discutere. "CR7, secondo alcuni giocatori del Real, appella Leo come 'figlio di p...'". Gli insulti nello spogliatoio, ma non solo: "Ronaldo si paragona a Messi come la Gran Bretagna e l'Irlanda e i compagni sfottono la Pulce come 'il cagnolino di Ronaldo' o anche peggio".

In quanto autorizzata ufficialmente, la biografia non riporta contenuti che Messi e il Barcellona non conoscono. Certo fanno discutere le frasi scritte dall'autore su Cristiano Ronaldo che amplifica la differenza tra la versione pubblica del giocatore, che rispetta il rivale, e la sfera privata con tanto di sfottò nello spogliatoio. "I giocatori del Real - si legge - hanno una lunga serie di sfottò per Messi: dicono che è il cane o il pupazzo di Ronaldo e che lui se lo mette nella sua borsa di lusso. O anche peggio". Ma non solo i compagni. Sempre secondo Ballagué, il portoghese sarebbe solito insultare Messi, almeno stando a quanto scritto nella biografia "Messi".