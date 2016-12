"Balotellate" no grazie. Una guardia del corpo per Mario

16:56 - Il Liverpool non vuole "balotellate". Per questo ha deciso di affiancare a SuperMario una guardia del corpo, che lo sorvegli per 24 ore su 24 lo e lo assista per tutte le sue necessità. Uomo di fiducia dei Reds, vive nella villa affittata da Balotelli a nord di Liverpool e, quando il giocatore prende la sua Ferrari per recarsi agli allenamenti o per qualsiasi altro spostamento, lo segue a bordo di un'Audi argentata.

Come rivela una fonte ben informata e vicina al Liverpool “Mario ha qualcuno costantemente al suo fianco per assicurarsi che non vada incontro a spiacevoli incidenti. L’uomo che sta con lui ha una lunga e consolidata relazione con il Liverpool e si dice sia ben rispettato all’interno della società”. E' vero, Mario ha più volte promesso di aver chiuso coi "colpi di testa" (su tutti, la rissa con Mancini ai tempi del Manchester City), ma evidentemente il Liverpool ha deciso di non fidarsi.