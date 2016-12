"Accattatv'u Fogg', appello dei tifosi per salvare il Foggia calcio

Dopo 'Comprate la Bari’ arriva 'Accattat'v u Fogg' . Ancora una volta i tifosi scendono in piazza (virtuale e non) per salvare la propria squadra: il Foggia Calcio . Se il Bari rischiava di fallire, la squadra culla della Zemanlandia negli anni '90 potrebbe andare incontro a un forte ridimensionamento. Per questo motivo, con l'hashtag #accattatvufogg, i tifosi stanno cercando di attirare nuovi investitori. Un'iniziativa appoggiata anche dal comico Pino Campagna.

L'allarme tra i sostenitori della squadra pugliese è scattato dopo il fallimento della trattativa con la famiglia Sannella, che avrebbe dovuto rilevare il 40% delle quote rilanciando così le ambizioni della squadra. Senza investimenti forti, il Foggia rischia di perdere sia il tecnico De Zerbi (che quest'anno, con una rosa molto giovane, ha sfiorato i playoff del girone C della Lega Pro) che alcuni giocatori importanti come Sarno e Iemmello. Attualmente l'iscrizione al prossimo campionato non sembra a rischio. Ma i tifosi, per scongiurare un ridimensionamento che al momento appare probabile, stanno facendo sentire la propria vicinanza allo scopo di portare a Foggia imprenditori in grado di lanciare il club verso la promozione in serie B.