È di Messi contro la Roma il gol più bello della stagione

Lo 'scavetto' di Lionel Messi a Szczesny per il momentaneo 2-0 del Barcellona contro la Roma al Cam Nou in Champions League il 24 novembre è stato scelto dall' Uefa come miglior gol della passata stagione. Il gol del fuoriclasse argentino ha ricevuto il 34%, surclassando il gol agli Europei di futsal del portoghese Ricardinho (13%) e, al terzo posto, la splendida semirovesciata dello svizzero Xherdan Shaqiri (11%) agli ultimi Europei, nell'ottavo di finale contro la Polonia . Nella top ten anche Lichtsteiner (Borussia M'dbach-Juventus), Cuadrado (Bayern Monaco-Juventis), Hamsik (Russia-Slovacchia) e Higuain (legia Varsavia-Napoli).

La parata della stagione è invece quella del 40enne portiere magiaro Kiraly che ha negato un gol al belga Kevin De Bruyne durante gli ultimi Europei. In questa speciale classifica, terzo posto per Gigi Buffon per la sua portentosa respinta su Mario Gomez (ma in verità l'ultimo tocco era stato del suo compagno di squadra Chiellini), sempre a Euro 2016