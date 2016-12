28 novembre 2014 Calcio, Pelé si aggrava: ricoverato a San Paolo in terapia intensiva Il campione tranquillizza i fan su Twitter: "Grazie a Dio non è niente di grave". Un collaboratore di vecchia data assicura: "Sta reagendo bene" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - Pelé è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a dialisi renale. Lo rivelano fonti mediche dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo. L'ex calciatore ha comunque provato a tranquillizzare tutti con un messaggio via Twitter. "Grazie a Dio non è niente di grave", ha scritto. L'ex calciatore, 74 anni, è stato spostato in un reparto specializzato dopo aver presentato un quadro di "instabilità clinica" e poi ricoverato in terapia intensiva.

Un suo amico e collaboratore di vecchia data, Josè "Pepito" Fornos, ha tuttavia garantito che "O Rei" "sta reagendo bene alle nuove cure".



In un primo bollettino, il nosocomio israelita aveva precisato che il paziente è stato trasferito "per essere monitorato e ricevere il miglior trattamento" possibile. Non sono però stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato. Nell'ultima comunicazione dei medici la notizia invece del ricovero in terapia intensiva: "Il paziente Edson Arantes do Nascimento presenta un miglioramento delle sue condizioni ma seguirà le cure nell'Unità di terapia intensiva. Al momento è sottoposto a dialisi renale, senza necessita' di altre terapie di sostegno".



Pepito aveva detto che l'ex fuoriclasse si trovava in una camera più riservata, dove è proibito l'ingresso di estranei, ma che "non si sa ancora quando sarà dimesso".

I was not put into intensive care today, I was simply relocated to a special room within the hospital for privacy purposes only.

— Pelé (@Pele) 27 Novembre 2014