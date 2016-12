Calcio, i Mondiali di calcio del Vaticano ai Leoni d'Africa del Pontificio Collegio Urbano

Al Cielo con la C maiuscola alzano l'ambito trofeo: sono i leoni d'Africa del Pontificio Collegio Urbano e la coppa non è una coppa qualsiasi, ma quella dei Mondiali ecclesiastici, la Clericus Cup del Vaticano. Per i seminaristi camerunensi di Propaganda Fide il titolo di campioni arriva per la seconda volta in nove edizioni del torneo. E i colori della loro maglia sono quelli dello Stato pontificio: giallo e bianco. In finale superati 2-1 i biancocelesti del Mater Ecclesiae. Emozioni vere supportate dallo slogan di Papa Francesco: "Giochiamo in attacco la partita del Vangelo", stampato su tutte le divise.